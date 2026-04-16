Francoforte: ingrana la marcia Zalando

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che vende calzature e moda online , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,94%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Zalando classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,74 Euro e primo supporto individuato a 22,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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