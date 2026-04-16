Francoforte: scambi al rialzo per Bechtle

(Teleborsa) - Balza in avanti Bechtle , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,76%.



Il movimento di Bechtle , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo di Bechtle rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 31,52 Euro, mentre i supporti sono stimati a 30,74. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 32,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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