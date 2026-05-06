Francoforte: amplia il rialzo Bechtle

(Teleborsa) - Rialzo per Bechtle , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,18%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di breve periodo di Bechtle mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 31,37 Euro. Rischio di discesa fino a 29,89 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 32,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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