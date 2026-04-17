Francoforte: scambi in positivo per Bechtle

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Bechtle , che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Bechtle mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,09%, rispetto a +4,12% del MDAX ).





Tecnicamente, Bechtle è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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