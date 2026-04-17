Francoforte: scambi in positivo per Bechtle
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Bechtle, che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Bechtle mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,09%, rispetto a +4,12% del MDAX).
Tecnicamente, Bechtle è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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