Francoforte: si concentrano le vendite su Bechtle

(Teleborsa) - Rosso per Bechtle , che sta segnando un calo del 2,00%.



L'andamento di Bechtle nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, Bechtle è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,09 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,07. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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