Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hensoldt , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,72%.



La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Hensoldt sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 84,14 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 81,34. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 86,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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