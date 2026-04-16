New York: Lumentum Holdings in rally

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 920,8 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 837,9. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 787,6 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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