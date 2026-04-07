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New York: in acquisto CF Industries Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto CF Industries Holdings
Grande giornata per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%.
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