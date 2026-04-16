New York: scambi in positivo per IBM
(Teleborsa) - Balza in avanti la "Big Blue", che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che IBM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,1%, rispetto a +1,35% dell'indice americano).
Lo scenario di medio periodo dell'azienda di Armonk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 250,9 USD. Supporto a 246,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 255,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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