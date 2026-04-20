New York: scambi al rialzo per IBM
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la "Big Blue", in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda di Armonk sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 259,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 255,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 263,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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