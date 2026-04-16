New York: seduta euforica per C.H.Robinson
(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di servizi logistici, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,48%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che C.H.Robinson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,74%, rispetto a +3,63% dell'indice del basket statunitense).
Lo scenario di medio periodo di C.H.Robinson ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 187,3 USD. Supporto a 172,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 201,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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