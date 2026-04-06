Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 17:13
24.148 +0,43%
Dow Jones 17:13
46.591 +0,19%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: seduta euforica per Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per Micron Technology
Prepotente rialzo per il produttore di microchip, che mostra una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.
Condividi
```