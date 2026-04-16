New York: seduta molto difficile per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - A picco la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che presenta un pessimo -4,35%.



Lo scenario su base settimanale di Royal Caribbean Cruises rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Royal Caribbean Cruises rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 282,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 263,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 300,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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