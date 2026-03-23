In forte rialzo la Borsa di New York con schiarita sul Medio Oriente
(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per la borsa Wall Street, con il Dow Jones in rialzo dell'1,77%, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l'S&P-500, che arriva a 6.608 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,65%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell'S&P 100 (+1,54%).
A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce il passo indietro del presidente americano, Donald Trump sull'ultimatum all'Iran, in una nuova mossa "TACO", acronimo di "Trump Always Chickens Out", che significa letteralmente Trump "fa sempre marcia indietro".
Focus sui titoli delle compagnie aeree dopo la sospensione degli attacchi, come, Delta Air Lines, United Airlines e Southwest Airlines. Occhi, inoltre, sule compagnie di crociere: Carnival e Royal Caribbean Cruises.
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