New York: su di giri ON Semiconductor

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di componenti elettronici , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,96%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che ON Semiconductor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,24%, rispetto a +3,51% dell' indice del basket statunitense ).





Le implicazioni di breve periodo di ON Semiconductor sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 78,11 USD. Possibile una discesa fino al bottom 74,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 81,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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