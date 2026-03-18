New York: su di giri Centene
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che scambia in rialzo del 4,11%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Centene rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di Centene ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 37,08 USD. Supporto a 35,06. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 39,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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