New York: su di giri Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che mostra una salita bruciante del 4,78% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advanced Micro Devices rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Advanced Micro Devices mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 252 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 241,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 262,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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