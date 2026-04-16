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New York: vendite diffuse su Charles Schwab
Migliori e peggiori
,
In breve
16 aprile 2026 - 16.10
In forte ribasso la
società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio
, che mostra un -4,23%.
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Charles Schwab
-4,11%
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