Le grandi banche USA aumentano i dividendi dopo lo stress test della Fed

I risultati

(Teleborsa) - I grandi istituti di credito statunitensi sono ben posizionati per affrontare una grave recessione e sono in grado di continuare a erogare prestiti a famiglie e imprese, secondo quanto emerge dai risultati dello stress test annuale della Federal Reserve. Nonostante abbiano assorbito perdite totali sui per oltre 708 miliardi di dollari nello scenario ipotetico di quest'anno, il capitale è diminuito di soli 1,6 punti percentuali in totale, rimanendo al di sopra dei requisiti minimi di capitale.



"I risultati odierni sottolineano la solidità del sistema bancario - ha dichiarato Michelle Bowman, Vicepresidente della Fed per la Vigilanza - Mentre lavoriamo per aumentare la trasparenza e la responsabilità dello stress test, il feedback del pubblico ci aiuterà a continuare a migliorare e a infondere maggiore fiducia nello stress test e nei suoi risultati".



I risultati dello stress test non avranno alcun impatto sui requisiti patrimoniali per le grandi banche, che sono stati pubblicati contestualmente. Gli attuali requisiti patrimoniali rimarranno in vigore fino al 2027, quando lo stress test verrà eseguito con modelli di stima delle perdite che terranno conto del feedback del pubblico.



Scendendo nei dettagli, tutte le 32 banche testate hanno mantenuto i requisiti minimi di capitale Common Equity Tier 1 (CET1) durante lo scenario ipotetico di recessione di quest'anno, di gravità simile al test precedente. Lo scenario ipotetico di quest'anno prevedeva una grave recessione globale con un calo del 39% dei prezzi degli immobili commerciali e del 30% dei prezzi delle case. Il tasso di disoccupazione è inoltre aumentato fino a raggiungere un picco del 10%, con una conseguente contrazione della produzione economica. Nello scenario di stress, le perdite totali previste includono circa 200 miliardi di dollari di perdite su carte di credito, 160 miliardi di dollari di perdite su prestiti commerciali e industriali e 75 miliardi di dollari di perdite su immobili commerciali.



Il coefficiente di capitale di alta qualità aggregato delle banche è sceso dal 12,8% a un minimo dell'11,2% nel corso dell'esame. First Citizens ha registrato il coefficiente di stress più basso, pari al 6,7%, mentre Charles Schwab ha registrato il coefficiente più alto, pari al 32,2%.



Diverse banche hanno annunciato, a seguito dei risultati dello stress test, un aumento dei propri dividendi. JPMorgan aumenterà il dividendo trimestrale sulle azioni ordinarie a 1,65 dollari per azione nel terzo trimestre e ha autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie. Goldman Sachs ha detto che aumenterà il dividendo sulle azioni ordinarie da 4,50 a 5 dollari per azione a partire dal mese prossimo, con un incremento del 25% rispetto all’anno scorso. Morgan Stanley ha aumentato il proprio dividendo del 15%, portandolo a 1,15 dollari per azione, e ha rinnovato l'autorizzazione per un programma di riacquisto di azioni proprie da 20 miliardi di dollari. Wells Fargo ha detto di voler aumentare il dividendo del terzo trimestre dell’11%, portandolo a 50 centesimi per azione.

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