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New York: vendite diffuse su T-Mobile US

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su T-Mobile US
Si muove in perdita la compagnia telefonica mobile statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,91% sui valori precedenti.
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