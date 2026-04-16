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/ Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS
Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS
Migliori e peggiori
,
In breve
16 aprile 2026 - 12.30
Balza in avanti l'
istituto di Rocca Salimbeni
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.
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