Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca MPS
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di Rocca Salimbeni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,70%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,72 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,55. L'equilibrata forza rialzista dell'istituto Senese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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