Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di Rocca Salimbeni, con una variazione percentuale dell'1,81%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Banca Monte dei Paschi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 10,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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