Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto di Rocca Salimbeni , con una variazione percentuale dell'1,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Banca Monte dei Paschi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 10,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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