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Piazza Affari: andamento rialzista per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative continua la giornata in aumento dell'1,48%.
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