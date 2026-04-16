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Piazza Affari: andamento rialzista per il settore assicurativo italiano
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16 aprile 2026 - 10.00
L'
Indice delle società assicurative
continua la giornata in aumento dell'1,48%.
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