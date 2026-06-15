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Piazza Affari: il settore assicurativo italiano in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore assicurativo italiano in rally
Si muove con il vento in poppa l'indice delle società assicurative, che arriva a 47.260,06 punti.
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