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Piazza Affari: risultato positivo per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il settore assicurativo italiano
Performance positiva per l'indice delle società assicurative, che continua la giornata in aumento dell'1,35% rispetto alla chiusura precedente.
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