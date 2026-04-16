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Piazza Affari: in calo l'indice dei titoli bancari in Italia
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16 aprile 2026 - 17.00
Si muove in retromarcia il
comparto bancario a Piazza Affari
, che scivola a 33.842,18 punti.
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