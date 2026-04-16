Milano 17:35
48.027 -0,27%
Nasdaq 18:19
26.400 +0,74%
Dow Jones 18:19
48.581 +0,24%
Londra 17:35
10.590 +0,29%
Francoforte 17:35
24.154 +0,36%

Piazza Affari: in calo l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo l'indice dei titoli bancari in Italia
Si muove in retromarcia il comparto bancario a Piazza Affari, che scivola a 33.842,18 punti.
Condividi
```