Vola a Londra Entain
(Teleborsa) - Protagonista la società di scommesse sportive e giochi, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Entain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Entain rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Entain è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,164 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 5,952. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,376.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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