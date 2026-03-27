Londra: performance negativa per Entain
(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi, che tratta con una perdita del 2,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Entain più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Entain mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,309 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,517. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,233.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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