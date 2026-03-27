Londra: performance negativa per Entain

(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi , che tratta con una perdita del 2,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Entain più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Entain mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,309 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,517. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,233.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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