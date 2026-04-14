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Londra: risultato positivo per Entain

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Entain
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di scommesse sportive e giochi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,65%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Entain rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Entain suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,482 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,658. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,378.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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