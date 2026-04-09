Londra: rosso per Entain
(Teleborsa) - Retrocede la società di scommesse sportive e giochi, con un ribasso del 2,70%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,782 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,633. L'equilibrata forza rialzista di Entain è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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