Londra: rosso per Entain

(Teleborsa) - Retrocede la società di scommesse sportive e giochi , con un ribasso del 2,70%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain , che fa peggio del mercato di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,782 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,633. L'equilibrata forza rialzista di Entain è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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