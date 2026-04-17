Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Discesa moderata per il derivato italiano, che chiude la giornata del 16 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 47.500 e primo supporto individuato a 46.895. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48.105.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)