Milano 9:31
48.212 +0,39%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 9:31
10.578 -0,11%
24.198 +0,18%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Discesa moderata per il derivato italiano, che chiude la giornata del 16 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 47.500 e primo supporto individuato a 46.895. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48.105.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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