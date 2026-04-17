Milano 16-apr
48.027 0,00%
Nasdaq 16-apr
26.333 +0,49%
Dow Jones 16-apr
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Londra 16-apr
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Francoforte 16-apr
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.394,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.394,26 in apertura.
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