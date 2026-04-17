Carburanti, prezzo in calo per l'ottavo giorno: 1,769 euro verde e 2,124 euro gasolio

In autostrada 1,803 euro/l per la benzina e 2,161 euro/l per il gasolio

(Teleborsa) - Prosegue il calo progressivo e costante dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa, che registrano una flessione per l'ottavo giorno consecutivo. Secondo gli ultimi dati dell?Ossservatorio prezzi del MIMIT, nella giornata di oggi - venerdì 17 aprile 2026 - il prezzo medio in modalità "self service" sulla rete nazionale di distributori è pari a 1,769 euro/l per la benzina e 2,124 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,803 euro/l per la benzina e 2,161 euro/l per il gasolio.



Nonostante il calo registrato negli ultimi giorni, i prezzi restano oggettivamente alti sia rispetto ai livelli pre-conflitto sia rispetto alla stagionalità.



In questo contesto, il Movimento Consumatori propone di adottare subito almeno due delle raccomandazioni proposte ai governi dall’Agenzia internazionale dell’energia (AIE): ridurre il limite di velocità in autostrada e dirottare eventuali altre risorse non tanto e non solo al taglio delle accise, ma all’abbattimento dei costi di trasporto per i pendolari delle grandi città. "Sarebbero due misure importanti ed efficaci", afferma Alessandro Mostaccio, presidente di Movimento Consumatori, aggiungendo "la prima, a costo zero, di alto impatto e realizzabile in tempi brevissimi, la seconda, favorirebbe anche un 2balzo evolutivo' serio nella diffusione del trasporto locale pubblico tramite rotaia e inciderebbe positivamente sulle abitudini dei pendolari anche nel post crisi".



Anche l'autotrasporto chiede interventi immediati al Governo. "Il sistema dei trasporti è un'infrastruttura economica e sociale essenziale per l'Emilia-Romagna. Oggi siamo di fronte a una crisi che non ha natura congiunturale: è un cedimento strutturale che mette a rischio la dorsale logistica e la mobilità regionale", denuncia il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Daniele Montroni., ricordando che per l'autotrasporto merci, il carburante incide per il 30-40% dei costi operativi con un extra-costo che raggiunge 9.000 euro l'anno per mezzo pesante, mentre per il trasporto persone, le cooperative coprono oltre il 30% del servizio TPL regionale ed il carburante è la seconda voce di costo dopo il personale.





(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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