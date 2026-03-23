Carburanti di nuovo in aumento: effetto accise dimezzato

(Teleborsa) - Dopo il giro di boa del weekend l'effetto accise è quasi vanificato o comunque notevolmente ridotto. cn un gasolio che è tornato al di sopra dei 2 euro al litro in autostrada (poco meno altrove) e la benzina verde che strizza l'occhio agli 1,80 euro al litro.



"Nuova ondata di rialzi oggi per i prezzi dei carburanti, con i listini che salgono in tutta Italia superando in alcune regioni la soglia psicologica dei 2 euro al litro per il gasolio al self", denuncia il Codacons che rielabora i dati ufficiali del Mimit.



Oggi, il prezzo medio del gasolio in Italia è salito a 1,984 euro al litro, +0,8 centesimi rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina verde costa in media 1,722 euro/litro (+0,5 cent). Sulle autostrade si rileva al self un costo medio di 2,055 euro per il diesel (+1 cent rispetto a ieri) e 1,788 euro/litro per la verde (+0,7 cent).



In alcune regioni, tuttavia, il prezzo medio del gasolio torna a superare la soglia psicologica dei 2 euro al litro: in Molise il diesel costa infatti 2,005 euro/litro, in Campania 2,002 euro/litro, Calabria 2,000 euro/litro. Fortissime differenze sul territorio, con le Marche che si confermano la regione più virtuosa con una media per il diesel di 1,969 euro/litro, seguita dal Friuli Venezia Giulia e dalla Toscana (1,970 euro/litro).



"Rialzi quelli registrati sulla rete che giorno dopo giorno riducono sempre di più i benefici del taglio delle accise, con impatti negativi per le tasche dei consumatori", sottolinea Codacons.



facendo due calcoli, il prezzo medio di 1,984 euro/litro per il diesel sulla rete nazionale, equivale ad appena 11,9 centesimi di sconto rispetto ai 2,103 euro/litro di picco massimi registrato mercoledì 18 marzo, quando il CdM ha approvato il taglio delle accise di 25 centesimi. L'effetto taglio si è dunque più che dimezzato sin da allora. Stesso trend per la benzina che con 1,722 euro al litro fa segnare un calo di soli 14,5 centesimi rispetto agli 1,867 euro di mercoledì 18 marzo, uno sconto quasi dimezzato rispetto ai -25 centesimi previsti.

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