Carburanti, prezzi in lieve rialzo per benzina e gasolio

(Teleborsa) - Il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,751 €/l per la benzina e 2,067 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,818 €/l per la benzina e 2,131 €/l per il gasolio. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - martedì 31 marzo 2026.



Oggi rialzi dei carburanti in tutta Italia, con il gasolio che supera un nuovo record: dopo aver sfondato i 2,1 euro in autostrada nei giorni scorsi, oggi li supera anche a Bolzano, sottolinea in una nota l'Unione Nazionale Consumatori.



"Secondo i dati Mimit da noi rielaborati, oggi il gasolio più caro, non considerando le autostrade dove si vende a 2,131 euro, si trova a Bolzano con 2,102 euro al litro, al 2° posto Trento con 2,087, medaglia di bronzo per il Friuli Venezia Giulia con 2,086 euro, che conquista però la medaglia d'oro per quanto riguarda il rialzo giornaliero con un pieno di 50 litri che costa 95 cent in più di ieri, quasi 1 euro in appena un giorno.



Per la benzina vince come sempre la Basilicata con 1,781 euro al litro, seconda solo alla rete autostradale (1,818 euro), medaglia d'argento per Bolzano con 1,777, poi la Calabria con 1,773 euro. Il rialzo giornaliero maggiore nelle Marche, +50 cent a rifornimento.



La regione più virtuosa per il gasolio sono le Marche, mentre per la benzina è il Veneto.

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