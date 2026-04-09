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Mimit, Carburanti: prezzi medi in calo sulla rete nazionale

Economia
Mimit, Carburanti: prezzi medi in calo sulla rete nazionale
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti aggiornati a oggi, giovedì 9 aprile 2026, il costo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 1,792 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, i prezzi medi self risultano leggermente più alti: 1,829 euro al litro per la benzina e 2,203 euro al litro per il gasolio.
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