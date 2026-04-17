Francoforte: si concentrano le vendite su RWE

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia energetica tedesca , che sta segnando un calo del 2,38%.



Lo scenario su base settimanale di RWE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56,34. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 55,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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