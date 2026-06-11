Francoforte: andamento sostenuto per RWE
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia energetica tedesca, che tratta in utile del 2,52% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che RWE mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,25%, rispetto a -2,15% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il quadro tecnico del produttore tedesco di energia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 56 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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