Francoforte: andamento sostenuto per RWE

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia energetica tedesca , che tratta in utile del 2,52% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che RWE mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,25%, rispetto a -2,15% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Il quadro tecnico del produttore tedesco di energia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 56 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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