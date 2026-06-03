Prysmian, finalizzate le attività nel parco eolico offshore Sofia di RWE

(Teleborsa) - Prysmian ha finalizzato le attività nel parco eolico offshore Sofia di RWE – uno dei più grandi sviluppatori di parchi eolici offshore al mondo.



Il parco eolico, che contribuirà ad aumentare significativamente la quota di energia rinnovabile nel mix energetico in UK, - si legge in una nota - è situato nell’area centrale del Mare del Nord denominata Dogger Bank, e sarà in grado di generare fino a 1,4 GW di energia per i consumatori.



Sofia, che occupa un’area più grande dell’Isola di Man, comprende 100 turbine e raggiunge una profondità massima di circa 35m. Il parco eolico è situato a 195km dal punto di approdo più vicino (dove il cavo export raggiunge la costa).



Nel 2021 RWE ha nominato Prysmian responsabile per la progettazione, fornitura e installazione di cavi per le attività e da allora Prysmian ha installato oltre 450 km di cavi ad alta tensione – sottomarini e terrestri - con la Leonardo Da Vinci, la nave posacavi per acque ultra-profonde di Prysmian.



Per i cavi terrestri, Prysmian ha impiegato il suo isolamento P Laser - un materiale termoplastico che garantisce la totale riciclabilità del prodotto, un’accresciuta prestazione ad alte temperature e migliori caratteristiche elettriche.

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