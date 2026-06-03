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Francoforte: brillante l'andamento di RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di RWE
Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,23%.
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