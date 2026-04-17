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Male SSE sul mercato azionario di Londra

Migliori e peggiori, In breve
Male SSE sul mercato azionario di Londra
Ribasso per il distributore inglese di elettricità e gas, che passa di mano in perdita del 4,08%.
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