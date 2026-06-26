Milano 10:36
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Male l'EURO STOXX Oil & Gas sul mercato azionario di Eurozona

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Male l'EURO STOXX Oil & Gas sul mercato azionario di Eurozona
Viene venduto parecchio il comparto petrolifero europeo, che continua la seduta a 560,31 punti.
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