Londra: andamento rialzista per SSE
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore inglese di elettricità e gas, che lievita del 2,60%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SSE più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di SSE rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,38 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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