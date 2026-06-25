Londra: balza in avanti SSE

(Teleborsa) - Avanza il distributore inglese di elettricità e gas , che guadagna bene, con una variazione del 2,81%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SSE evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SSE rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di SSE si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 24,37 sterline. Supporto stimato a 23,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 25,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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