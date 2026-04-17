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/ Netflix scivola in fondo al mercato di New York
Netflix scivola in fondo al mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
17 aprile 2026 - 16.10
Ribasso per la
compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che tratta in perdita del 9,86% sui valori precedenti.
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