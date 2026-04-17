Milano 17:35
48.869 +1,75%
Nasdaq 17:45
26.662 +1,25%
Dow Jones 17:45
49.550 +2,00%
Londra 17:35
10.668 +0,73%
Francoforte 17:35
24.702 +2,27%

Netflix scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Netflix scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che tratta in perdita del 9,86% sui valori precedenti.
Condividi
```