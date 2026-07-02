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Applied Materials scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Applied Materials scivola in fondo al mercato di New York
Pressione sul fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,65%.
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