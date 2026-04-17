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New York: amplia il rialzo Royal Caribbean Cruises

Migliori e peggiori, Trasporti, Turismo
New York: amplia il rialzo Royal Caribbean Cruises
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che mostra una salita bruciante del 9,17% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Royal Caribbean Cruises rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Royal Caribbean Cruises si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 283,6 USD. Prima resistenza a 294,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 276,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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