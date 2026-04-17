New York: spinge in avanti Marvell Technology

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,16%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Marvell Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 141,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 134,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 147,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```