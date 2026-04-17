New York: spinge in avanti Marvell Technology
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,16%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Marvell Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 141,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 134,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 147,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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