Marvell Technology scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che esibisce una perdita secca del 4,06% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Marvell Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 131,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 127,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 136,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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