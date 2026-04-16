Marvell Technology scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che esibisce una perdita secca del 4,06% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Marvell Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 131,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 127,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 136,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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